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Гурам Аджоев: Тренеры «Лудогорца» удивлялись: «Неужели вы на предпоследнем месте идете?»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев – о трансферах.

– Вы не поверите, но у нас трансферный бюджет на эту зиму – ноль рублей. Разгружаем зарплатную ведомость, ищем команды для ребят, которые мнению тренерского штаба не дотягивают до уровня РФПЛ. И, несмотря на все сложности, работаем на трансферном рынке. Мы пригласили шесть человек, которые имеют опыт выступления за свои национальные сборные – Габулов. Комбаров, Бурчану, Иванов, Григалава, Сунзу. Шесть сборников! Когда играли с «Лудогорцем», к нам подходили руководители болгарского клуба, спрашивали, на каком мы месте идем в РФПЛ. Ответил, что на предпоследнем. Они очень удивились. Говорит: «Не может быть. Как же тогда играет та команда, которая на первом месте!». Но я же не могу им объяснить, что клуб на 70 процентов обновил состав, поменял психологию футболистов, – говорит Аджоев.

После 17 туров «Арсенал» идет на 15-м месте в РФПЛ.

Полная версия интервью Гурама Аджоева выйдет сегодня на сайте в 14:30 по мск.

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