Гурам Аджоев: Еще пару месяцев назад офис «Арсенала» располагался в квартире жилого дома

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев – о глобальных целях в работе клуба.

– Локальная цель – сохранить место в РФПЛ. А глобальная?

– Надо постепенно заниматься инфраструктурой, потому что изначально она находился в плачевном состоянии. Ещё пару месяцев назад офис клуба располагался в четырехкомнатной квартире жилого дома. Сотрудники не имели возможности нормально работать в таких условиях. Теперь мы сделали презентабельный офис на стадионе. В зале для теоретических занятий на базе зачем-то стоял бильярдный стол, который мешал комфортно проводить командные собрания. Сразу же приняли решение убрать его оттуда. Вроде мелочь, но именно совокупность подобных мелочей приводит к тому, что страдает результат.

После 17 туров «Арсенал» идет на 15-м месте в РФПЛ.

Полная версия интервью Гурама Аджоева выйдет сегодня на сайте в 14:30 по мск.