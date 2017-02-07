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Гурам Аджоев: Еще пару месяцев назад офис «Арсенала» располагался в квартире жилого дома

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев – о глобальных целях в работе клуба.

– Локальная цель – сохранить место в РФПЛ. А глобальная?
– Надо постепенно заниматься инфраструктурой, потому что изначально она находился в плачевном состоянии. Ещё пару месяцев назад офис клуба располагался в четырехкомнатной квартире жилого дома. Сотрудники не имели возможности нормально работать в таких условиях.  Теперь мы сделали презентабельный офис на стадионе. В зале для теоретических занятий на базе зачем-то стоял бильярдный стол, который мешал комфортно проводить командные собрания. Сразу же приняли решение убрать его оттуда. Вроде мелочь, но именно совокупность подобных мелочей приводит к тому, что страдает результат. 

После 17 туров «Арсенал» идет на 15-м месте в РФПЛ. 

Полная версия интервью Гурама Аджоева выйдет сегодня на сайте в 14:30 по мск.

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