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Валерий Непомнящий: Сборная Камеруна – одна из сильнейших на континенте – это однозначно

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу Камеруна на Кубке Африки.

– Для меня победа Камеруна не стала неожиданностью. То, что сборная Камеруна - одна из сильнейших на континенте - это однозначно. Другое дело, что в этот раз команда не была укомплектована суперзвездами. Тем не менее результата они добились заслуженно. Думаю, россиянам будет интересно последить за Камеруном на Кубке конфедераций. 

Типичная центральноафриканская команда, укомплектованная техничными игроками, нацеленными на атаку. При этом защищаются они не очень дисциплинированно. Но за счет атаки смотреть за игрой этой команды очень любопытно, – цитирует Непомнящего «Российская газета».

Напомним, сборная Камеруна переиграла в финале Кубка африканский наций египтян со счетом 2:1. Валерий Непомнящий вывел «неукротимых львов» в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года. 

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