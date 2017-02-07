Вячеслав Чанов: Гинер – дотошный человек. Поэтому и успешен

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий с января в тульском «Арсенале», – о президенте армейцев.

– В третий раз в ЦСКА вас позвал Евгений Гинер. Уже тогда было видно, что этот человек добьется успеха?

– Очень благодарен Евгению Ленноровичу за все – за награды, за то, как все сложилось. Знаете, одна из сильных черт вратарей – это психология. У меня в этом плане хорошее восприятие. Бывают такие руководители, что хотят только урвать. Вторые быстро сгорают: если сразу не получилось, начинают медленно уходить. А Гинер дотошный человек. Всегда постепенно, но неуклонно шел к цели. Вроде даже не торопясь. Никто не обещал сумасшедших денег, но дело пошло. И нравилось, что он не вмешивался в работу тренера. Спросить может, например, почему так? Если умеешь объяснять, что и как, то никаких вопросов. Общение с ним многое мне дало.

Полную версию интервью Вячеслава Чанова читайте в ближайшем номере «ССФ». Многолетний тренер вратарей ЦСКА, воспитавший Игоря Акинфеева и Владимира Габулова, вспоминает свой уход из армейского клуба, раскрывает секреты успеха Евгения Гинера и комментирует возвращение в большой футбол – приглашение в тульский «Арсенал».