Тимофей Мозгов: У меня много вопросов, но я не буду говорить о них

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов высказался о решении главного тренера команды Люка Уолтона оставить его в запасе в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорком» (121:107).

«Пока не знаю, что сказать, – приводит Los Angeles Times слова Мозгова. – Мы просто старались помочь команде. Сложно прямо сейчас сказать, что происходит в моей голове.

У меня много вопросов, но я не буду говорить о них. Возможно, мне нужно самостоятельно найти ответы на них».

Мозгов из-за плохой игры переведен в резервный состав «Лейкерс»

В нынешнем сезоне 30-летний Мозгов провел 52 матча в регулярном чемпионате и в среднем за игру набирал 7,5 очка и делал 4,9 подбора.

Следующий матч «Лейкерс» проведут в ночь на 9 февраля в гостях с «Детройтом».