Вячеслав Чанов: В юности Акинфеева очень сильно критиковали

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий с января 2017 года в тульском «Арсенале», – об Игоре Акинфееве.

– Помните, когда впервые увидели Акинфеева?

– Да, это был 2001 год. Я только пришел в школу ЦСКА, Игорю было лет 14. Он выделялся, конечно, но не ростом или прыгучестью, а удивительным пониманием футбола, чтением игры. В этом его феномен. Есть вратари, который только по мячу играют: прилетел мяч – поймал. А есть те, кто предвосхищают ситуацию. Этим всегда и отличалась советская школа – надежностью без лишней рисовки. Когда узнал Игоря поближе, понял, какой это несгибаемый боец. Столько критики было у него, мол, вес, ноги, рост не такие. Но он не обращал внимания на это.

– В своей тренерской практике встречали тех, кто мог бы повторить путь Акинфеева?

– Встречал. И не одного. Фамилии называть не буду, но всякий раз вставал вопрос характера. Есть вратари, которые очень хорошо тренируются. А есть те, которые хорошо играют. Психология!

Полную версию интервью с Вячеславом Чановым читайте в ближайшем номере «ССФ». Многолетний тренер вратарей ЦСКА, воспитавший Игоря Акинфеева и Владимира Габулова, вспоминает свой уход из армейского клуба, раскрывает секреты успеха Евгения Гинера и комментирует возвращение в большой футбол – приглашение в тульский «Арсенал».

