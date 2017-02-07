Рашид Рахимов: 8 февраля у «Терека» на сборе будет еще один «шоковый» день

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал контрольный матч со «Славией», а также рассказал о текущей и предстоящей работе команды на зимних подготовительных сборах.

- Естественно, положительный результат всегда хорошо, но главное - игровая практика. Нужно сделать скидки на то, что у футболистов на сборах работа тяжелая, и состояние не оптимальное, не свежее. Результат с «Дуклой» не положительный, хотя по игре должен был быть иным. После матча с болгарской команды результат положительный, хотя есть много моментов, над которыми нам нужно еще работать. Тренировочные будни продолжаются, во вторник будет тяжелая тренировка у группы, которая не играла, 8 февраля будет еще один «шоковый» день, и 9-го числа в последний день вторых сборов сыграем с «Вардаром». В этой игре также не будет свежести, но нам нужно до конца выполнить намеченную работу, для того, чтобы потом не наверстывать.

Тактическая работа всегда присутствует, в частности, много работы над организацией игры в обороне. Здесь есть у нас проблемы, мне не нравится, что мы не играем на ноль. И те голы, которые мы пропускаем, зачастую бывают глупые, я считаю. Футбол наказывает за малейшую потерю концентрации. Мы можем это списать на усталость, но как бы то ни было, концентрацию нужно сохранять до конца, - цитирует Рахимова официальный сайт «Терека».

«Терек» на сборе в Турции провел товарищеский матч с софийской «Славией» и одержал победу со счетом 3:1.В составе грозненцев отличились Аблай Мбенг (55-я и 60-я минуты) и Габриэль Торже (72-я), у их соперника – Иван Минчев (58-я). Следующий товарищеский матч «Терек» проведет 9 февраля против македонского «Вардара».