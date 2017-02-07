Тибо Куртуа: Здорово, когда в команде требовательный тренер, это делает тебя чемпионом

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что требовательность главного тренера Антонио Конте помогает команде лидировать в премьер-лиге.

«Здорово, когда в команде тренер, требующий много от игроков, – приводит Sky Sports слова Куртуа. – В этом случае приходится каждую неделю демонстрировать максимум возможного, и это делает тебя чемпионом. А с не очень требовательным тренером, команда может иногда расслабиться и проиграть.

Я хочу прибавлять, чтобы выйти на более высокий уровень. Думаю, у меня хороший уровень, но я знаю, что могу совершенствоваться. Во всех компонентах я могу стать лучше.

Когда я играл в Бельгии, я делал много коротких передач. В «Атлетико» тренер предпочитал только длинные передачи, так что я немного забыл, что такое сделать короткий пас. Возможно, это самое главное, в чем мне нужно прибавить».

В нынешнем сезоне 24-летний бельгиец провел все 24 матча в премьер-лиге и пропустил 17 голов.