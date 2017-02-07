Анджушич заменит Теодосича в составе «Звезд Мира» в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Защитник «Пармы» Данило Анджушич заменит в составе «Звезд Мира» защитника ЦСКА Милоша Теодосича, продолжающего восстановление после травмы в Матче всех звезд, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Анджушич был резервным 13-м игроком в составе «Звезд Мира».
- Несмотря на то, что Теодосич смог сыграть в последней игре ЦСКА против «Автодора», его реабилитация после травмы продолжается, - рассказала генеральный директор Лиги Илона Корстин. - Руководство ЦСКА сообщило, что игроку необходимо проходить курс консервативной терапии и ежедневные физиотерапевтичекие процедуры. Конечно, нам всем будет не хватать одной из главных звезд Единой Лиги ВТБ в Сочи. Но, уверена, Данило Анджушич из «Пармы» воспользуется своим шансом и проявит себя с наилучшей стороны на Матче звезд.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля. «Звезды России» сыграют со