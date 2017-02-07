Малкин приступил к тренировкам с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую тренировку с командой после травмы нижней части тела.

В понедельник 30-летний российский нападающий занимался с партнерами, но тренировка для него была бесконтактной.

«Трудно кататься одному, – приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга». – Здорово снова тренироваться с партнерами. Я сделал несколько упражнений и поиграл в большинстве.

Рад снова играть в хоккей и быть с командой. Хочу скоро вернуться в состав, но нужно соблюдать осторожность. Я пока не готов, мне нужно еще несколько дней».

Таким образом, Малкин не сыграет во вторник в матче с «Калгари». Эта игра станет пятой, которую он пропустит из-за травмы.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах при показателе полезности «+12» и 56 минутах штрафа.