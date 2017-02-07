Васильева завоевала золотую медаль Универсиады в масс-старт
Российская лыжница Лилия Васильева одержала победу в масс-старте классическим ходом на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Васильева преодолела дистанцию в 15 километров за 44 минуты 9,7 секунды. Второе место завоевала еще одна россиянка Анна Нечаевская, которая проиграла Васильевой всего две секунды.
Тройку замкнула представительница Казахстана Анна Шевченко.
Универсиада
Алма-Ата (Казахстан)
Лыжные гонки
Женщины
15 км (К)
1. Лилия Васильева – 44.09,7
2. Анна Нечаевская (обе – Россия) – +2,0
3. Анна Шевченко (Казахстан) – + 7,8
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически