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Васильева завоевала золотую медаль Универсиады в масс-старт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская лыжница Лилия Васильева одержала победу в масс-старте классическим ходом на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Васильева преодолела дистанцию в 15 километров за 44 минуты 9,7 секунды. Второе место завоевала еще одна россиянка Анна Нечаевская, которая проиграла Васильевой всего две секунды.

Тройку замкнула представительница Казахстана Анна Шевченко.

Универсиада
Алма-Ата (Казахстан)
Лыжные гонки
Женщины
15 км (К)

1. Лилия Васильева – 44.09,7
2. Анна Нечаевская (обе – Россия) – +2,0
3. Анна Шевченко (Казахстан) – + 7,8

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