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Харри Кейн: «Тоттенхэм» будет давить на «Челси» всеми способами, посмотрим, как они справятся

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не оставляет надежд догнать «Челси» в турнирной таблице.

«Следующий матч с «Ливерпулем» очень важен для нас. Мы хотим увеличить отрыв от них и в случае победы будем на семь очков впереди.

Мы хотим догнать «Челси», поэтому важно оставаться так высоко, насколько это возможно. Для нас важно оторваться от других команд.

Конечно, не все зависит от нас. Мы не знаем, возможно ли вообще достать «Челси». Все, что мы можем делать, – это выигрывать свои матчи. Надеюсь, они где-то потеряют очки. Мы будем давить на «Челси» всеми возможными способами. Посмотрим,  как они справятся с этим.

Сейчас у них есть отрыв. Но «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Халлом», «Арсенал» – с «Уотфордом». Такое происходит в премьер-лиге. Впереди еще длинный путь», – приводит Sky Sports слова Кейна.

Напомним, после 24 туров «Тоттенхэм» занимает второе место, отставая на девять очков от «Челси».

В 25-м туре 11 февраля «шпоры» сыграют с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Матч

Ливерпуль - Тоттенхэм

Место и дата

11 февраля 20:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

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