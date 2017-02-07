Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Германии
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по бобслею и скелетону в Германии.Чемпионат мира пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года в Кенигзее. Изначально турнир должен был состоятся в Сочи, но по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был перенесен в немецкий город.
Состав сборной России:
бобслей: пилоты Максим Андрианов, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Александра Родионова, Надежда Сергеева и разгоняющие Кирилл Антюх, Максим Белугин, Ростислав Гайтюкевич, Николай Гнездилов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Андрей Лылов, Илья Малых, Петр Моисеев, Алексей Пушкарев, Юрий Селихов, Сергей Сысоев, Ильвир Хузин, Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева;
скелетон: Егор Веселов, Павел Куликов, Никита Трегубов, Александр Третьяков, Юлия Канакина, Елена Никитина, Мария Орлова, Рената Хузина.
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