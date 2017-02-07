Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА0 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  Барселона- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Германии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по бобслею и скелетону в Германии.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года в Кенигзее. Изначально турнир должен был состоятся в Сочи, но по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был перенесен в немецкий город. 

Состав сборной России:

бобслей: пилоты Максим Андрианов, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Александра Родионова, Надежда Сергеева и разгоняющие Кирилл Антюх, Максим Белугин, Ростислав Гайтюкевич, Николай Гнездилов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Андрей Лылов, Илья Малых, Петр Моисеев, Алексей Пушкарев, Юрий Селихов, Сергей Сысоев, Ильвир Хузин, Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева;

скелетон: Егор Веселов, Павел Куликов, Никита Трегубов, Александр Третьяков, Юлия Канакина, Елена Никитина, Мария Орлова, Рената Хузина. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Зубков: На ЧМ немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиянПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по бобслею и скелетону.15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в РоссииДва российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.Мартинс Дукурс: Русские скелетонисты теперь смотрят на нас с укоризнойЧетырехкратный чемпион мира Мартинс Дукурс прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Александр Зубков: Предполагали, что чемпионат мира по бобслею и скелетону будет перенесен в ГерманиюПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выбор немецкого Кенигзее в качестве замены Сочи для проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года.ЧМ-2017 по бобслею и скелетону вместо Сочи пройдет в немецком КенигзееЧемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, который должен был пройти в Сочи, состоится в немецком Кенигзее, сообщает официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).Сергей Анохин: Конкуренты попросту боятся трассы в СочиПрезидент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал отмену чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в 2017 году в Сочи.Александр Третьяков: Куда перенесут чемпионат мира, там и буду выступатьОлимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из России в другую страну.Журова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениямЖурова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениямОлимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в ЧелябинскеПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пыткуСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.Александр Горшков: Отменой чемпионата мира в Сочи создан неприятный прецедентПрезидент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.МОК приветствовал перенос ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из СочиМеждународный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.Александр Попов: Пресса должна быть на нашей стороне, а не писать желтизнуЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов - о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Виталий Мутко: Не думаю, что нужно драматизировать ситуацию с чемпионатом мира в СочиВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с отменой чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.Александр Зубков: Чемпионат мира-2017, перенесенный из Сочи, Россия бойкотировать не будетПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков подтвердил, что сборная страны примет участие в мировом первенстве 2017 года, которое было перенесено из Сочи.Александр Жуков: Бойкоты по политическим причинам, самое ужасное, что может бытьПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Федерация бобслея России: Мы вынуждены принять решение IBSFФедерация бобслея России (ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона о переносе чемпионата мира 2017 года из города Сочи.Дмитрий Свищев: Решение перенести чемпионат мира по бобслею и скелетону – совершенно безумноеДепутат Госдумы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он назвал его «совершенно безумным».Мартинс Дукурс: Надо было думать об отмене ЧМ летом, после доклада МакларенаМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - об отмене ЧМ в Сочи.Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболуДепутат Госдумы РФ прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.
Главные новости
Лыжный спорт
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение
Хоккей
Малкин приступил к тренировкам с «Питтсбургом»
Баскетбол
Тимофей Мозгов: У меня много вопросов, но я не буду говорить о них
Футбол
Вячеслав Чанов: Гинер – дотошный человек. Поэтому и успешен
Футбол
Гурам Аджоев: Еще пару месяцев назад офис «Арсенала» располагался в квартире жилого дома
MMA
Александр Емельяненко может провести бой с Монсоном
Футбол
«Ювентус» согласился продать Эрнанеса в Китай за 10 млн евро
Футбол
Алдонин примет участие в гашении почтового блока в честь волка Забиваки
Фигурное катание
Елена Ильиных: После Олимпиады в Сочи казалось, что мы можем все
Бокс
Поветкин будет удален из рейтингов IBF
все новости