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FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает Langrenn.

Ранее антидопинговая комиссия FIS оставила в силе временное отстранение Александра Легкова и Евгения Белова на основании данных из доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. 23 декабря шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 

Теперь российские лыжники не смогут принять участие на чемпионате мира в Лахти, который пройдет с 23 февраля по 5 марта. У Вылегжанина, Петухова, Ивановой и Шаповаловой есть три недели, чтобы обжаловать решение FIS в Спортивном арбитражном суде (CAS). Легков и Белов уже сделали это в конце января. 

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