Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА0 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  Барселона- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Соколов, Сушинский, Яшин и другие бывшие игроки СКА сыграют против ветеранов «Филадельфии»

Источник:  ХК СКАКомментарии

В Петербурге пройдет выставочный матч между ветеранами СКА и «Филадельфии».

Встреча состоится 18 февраля в Ледовом дворце и начнется в 13:00. За армейцев сыграют бывшие игроки клуба Максим Соколов, Максим Сушинский и Алексей Яшин, - сообщает официальный сайт СКА.

Напомним, ветераны «Филадельфии» проведут в России три выставочных матча. 16 февраля состоится игра в Казани, а 20 – в Москве. 

Александр Медведев: Было бы неплохо, если бы Путин принял участие в выставочном матче ветеранов «Филадельфии»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Филадельфию»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду проиграла «Сент-Луису» со счетом 0:2.СКА вернул Иванникова и Дергачева из фарм-клубаВратарь Евгений Иванников и форвард Александр Дергачев были переведены из команды ВХЛ «СКА-Нева» в СКА, сообщает официальный сайт КХЛ.«Филадельфия» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Филадельфией» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Филадельфии».Против Мозякина и CКА не сдюжил! Как магнитогорцы и армейцы рубились на УралеПротив Мозякина и CКА не сдюжил! Как магнитогорцы и армейцы рубились на УралеВ этой игре было все – аншлаг, сумасшедший камбэк, два матч-штрафа, отмененный гол в овертайме, буллиты и хет-трик Сергея Мозякина.Олег Знарок: Илью Самсонова вызвали в сборную в том числе за хорошее выступление на МЧМГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5 Б).Илья Воробьев: Думаю, наш матч против СКА будут еще долго крутить по разным хоккейным программамГлавный тренер «Металлурга» Мг Илья Воробьев поделился мнением о победе над СКА в регулярном чемпионате КХЛ (5:4 Б).«Не позорьте наше имя». ЦСКА продолжил избиение «Салавата»«Не позорьте наше имя». ЦСКА продолжил избиение «Салавата»Армейцы опять могут стать чемпионами регулярки, а уфимцы – вдруг не попасть в плей-офф.СКА по буллитам проиграл магнитогорскому «Металлургу», Мозякин оформил хет-трикВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях уступил «Металлургу» по буллитам со счетом 4:5.«Металлург» (Мг) – СКА - 5:4 Б. Как это былоМатч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» - СКА на сайте «Советского спорта».«Металлург» Мг – СКА. Кошечкин – в воротах, Казионов – в четвертом звенеТренерский штаб магнитогорского «Металлурга» объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.«Металлург» Мг – СКА. Коскинен – в воротах, Кетов – в первом звенеТренерский штаб СКА объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».Крис Ли: «Магнитка» осознает силу и мастерство СКАЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли поделился ожиданиями от матча против СКА.Смотрины Мозякина. Превью главных матчей пятницыСмотрины Мозякина. Превью главных матчей пятницыСегодня лидер чемпионата СКА сразится с действующим обладателем Кубка Гагарина «Магниткой», а «Салават Юлаев» – с ЦСКА.Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Илья Воробьев: СКА талантливее всех команд в атаке. Это видно по забитым голамГлавный тренер «Металлурга» (Магнитогорск) Илья Воробьев поделился ожиданиями от матча против СКА в регулярном чемпионате КХЛ.СКА вывел Зубарева из списка травмированныхЗащитник СКА Андрей Зубарев 2 февраля был переведен из списка травмированных, сообщается на официальном сайте КХЛ.«Салават Юлаев» – СКА. КХЛ дисквалифицировала Гончарова за четвертый дисциплинарный штрафЗащитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров не сыграет против ЦСКА из-за одноматчевой дисквалификации, наложенной на него за четыре дисциплинарных штрафа по ходу регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт КХЛ.Максим Майоров: Чтобы изменить игру, «Салавату» нужно оставить все хорошее из последних игрНападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Вратарь «Салавата Юлаева» Гаврилов избежал перелома в матче со СКАГолкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов избежал перелома после повреждения, полученного накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уфимцев.Максим Гончаров: Понимаем крик отчаяния болельщиков «Салавата». Мы должны менять ситуациюЗащитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился впечатлениями от матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (1:3).
Главные новости
Лыжный спорт
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранение
Хоккей
Малкин приступил к тренировкам с «Питтсбургом»
Баскетбол
Тимофей Мозгов: У меня много вопросов, но я не буду говорить о них
Футбол
Вячеслав Чанов: Гинер – дотошный человек. Поэтому и успешен
Футбол
Гурам Аджоев: Еще пару месяцев назад офис «Арсенала» располагался в квартире жилого дома
MMA
Александр Емельяненко может провести бой с Монсоном
Футбол
«Ювентус» согласился продать Эрнанеса в Китай за 10 млн евро
Футбол
Алдонин примет участие в гашении почтового блока в честь волка Забиваки
Фигурное катание
Елена Ильиных: После Олимпиады в Сочи казалось, что мы можем все
Бокс
Поветкин будет удален из рейтингов IBF
все новости
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Максим Сушинский
Максим Сушинскийвсе новости
Максим Соколов
Максим Соколоввсе новости
Алексей Яшин
Алексей Яшинвсе новости