Соколов, Сушинский, Яшин и другие бывшие игроки СКА сыграют против ветеранов «Филадельфии»
В Петербурге пройдет
выставочный матч между ветеранами СКА и «Филадельфии».
Встреча состоится 18 февраля в Ледовом дворце и начнется в
13:00. За армейцев сыграют бывшие игроки клуба Максим Соколов, Максим Сушинский
и Алексей Яшин, - сообщает официальный сайт СКА.
Напомним, ветераны «Филадельфии» проведут в России три выставочных матча. 16 февраля состоится игра в Казани, а 20 – в Москве.
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