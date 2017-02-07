Кен Хичкок: «Сент-Луис» в надежных руках

Бывший главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок выступил с заявлением после своей отставки.

«Когда я думаю о времени, которое провел в Сент-Луисе, то вспоминаю его как один из лучших периодов моей карьеры. Я хочу поблагодарить владельца клуба Тома Стиллмана, других владельцев, генерального менеджера Дуга Армстронга и все руководство клуба за то, что они предоставили мне возможность стать частью этой прославленной команды.

Я горжусь тем, чего мы добились на льду во время моей работы с «Блюз», и хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми мне посчастливилось сотрудничать: Гэри Эгню, Рэя Беннетта, Дэнни Брукса, Джима Корси, Шона Феррелла, Кори Хирша, Скотта Мастерса, Кирка Мюллера, Брэда Шоу, Стива Томаса и Рика Уилсона.

Я также благодарен сервисменам и медицинскому персоналу команды за ту поддержку, которую они оказывали мне в то время, что я провел здесь. Без их упорного и самоотверженного труда мы не смогли бы добиться успеха.

Я особо благодарен Майку Йео и желаю ему успеха. Майк – настоящий профессионал. Его отличает потрясающая эрудиция. Он был надежной опорой для меня, будучи ассистентом тренера. Команда находится в надежных руках», – приводит слова Хичкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, Хичкок работал в «Сент-Луисе» с 2011 года. В прошлом сезоне он вывел команду в финал Западной конференции, после чего продлил контракт еще на один сезон, заявив, что он будет последним в его тренерской карьере. Также заранее было объявлено, что после Хичкока главным тренером «Сент-Луиса» станет Майк Йео.

Однако Хичкок покинул «Сент-Луис» раньше запланированного срока. 1 февраля он был отправлен в отставку после поражения от «Виннипега» (3:5).