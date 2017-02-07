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Федор Конюхов снова в полете

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный путешественник Федор Конюхов вылетел на тепловом аэростате из Рыбинска Ярославской области. Он предпримет попытку продержаться в воздухе более 50 часов, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета.

Шар взлетел около 9 часов утра и полетел в сторону Москвы.

«В 09:04 мск шар взлетел и держится на высоте 50-60 метров, движется на юго-запад, в сторону Москвы. Запуск состоялся, это самое важное», – сообщил ТАСС сын рекордсмена Оскар Конюхов.

Для того, чтобы рекорд был зафиксирован, участникам перелета придется помнить о границах: иначе придется снижаться для простановки отметок в паспорте. Кроме того, полет придется прекратить, если аэростат вторгнется в воздушное пространство Москвы, а также при наступлении сильного снегопада.

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