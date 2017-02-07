Виктор Гончаренко: Матч с «Эсбьергом» - очень полезный для нас спарринг

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру армейцев в контрольном матче с датским «Эсбьергом» (0:0).

- Игра понравилась, она была очень интенсивная, изобиловала хорошими, жесткими единоборствами. Считаю, очень полезный для нас спарринг. Физически и тактически хорошо поработали. Могу отметить, что мы уверенно действовали в обороне. Возможно, хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении, но все равно виден прогресс. Еще хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч от защиты к полузащите и нападению, а также обратно, а где-то не хватало быстроты передач. Но моменты были, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе провел товарищеский матч с датским «Эсбьергом», который завершился вничью (0:0). Сегодня команда Виктора Гончаренко проведет еще один товарищеский матч с австрийским ЛАСКом.