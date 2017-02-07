Виталий Мутко: Тренерам биатлонисток хочу пожелать давать результат, а не рассказывать, почему ничего не получилось
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко призвал тренеров женской сборной России
обеспечить результат на чемпионате мира.
«У девчонок хочется увидеть новых лидеров сборной. Сейчас любая команда может выстрелить.
А тренерам хочу пожелать, чтобы работали и давали результат, а не рассказывали нам после каждой гонки, почему ничего не получилось.
Никто не собирается гадать и смотреть на специалистов, которые не дают результата», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене.
В нынешнем сезоне у сборной России одна победа. Татьяна Акимова заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
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