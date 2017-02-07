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Виталий Мутко: Тренерам биатлонисток хочу пожелать давать результат, а не рассказывать, почему ничего не получилось

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко призвал тренеров женской сборной России обеспечить результат на чемпионате мира.

«У девчонок хочется увидеть новых лидеров сборной. Сейчас любая команда может выстрелить.

А тренерам хочу пожелать, чтобы работали и давали результат, а не рассказывали нам после каждой гонки, почему ничего не получилось.

Никто не собирается гадать и смотреть на специалистов, которые не дают результата», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в Хохфильцене.

В нынешнем сезоне у сборной России одна победа. Татьяна Акимова заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

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