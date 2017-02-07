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Владелец компьютерного клуба: Возможно, своим поведением сами игроки Virtus.pro «спалили» свои IP-адреса

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Владелец краснодарского компьютерного клуба GnetCyberGames Иван Чакалиди в интервью сайту Empire.gg рассказал о DDoS-атаке команды Virtus.pro.

«Мне позвонил Андрей Квасневский где-то в 12:30 и сказал, что в их доме нет Интернета. Понимая, что ребятам эта игра важна, я пригласил их в один из своих компьютерных клубов. Игроки подъехали минут через 40-50, и к 14:00 уже сидели за компьютерами в лобби.

Да, ребята зашли в лобби, успешно стартовали, и, вроде бы, всё у них поначалу было хорошо. Мне нужно было срочно уезжать по неотложным делам, поэтому я их покинул. А потом началось... Мне звонили все, я звонил провайдеру, пытался выяснить, что произошло, просил их предпринять какие-то действия, но безуспешно. Когда я вернулся, ребята грустно стояли и ждали такси.

Это только моё мнение, и я не специалист, но мне кажется, что перед матчем игрок должен только запустить игру, голосовой чат и утилиты для девайсов, Я предложил команде локальный сервер TeamSpeak, но ребята отказались. Вполне возможно, что своим поведением сами игроки «спалили» свои IP-адреса. А дальше уже их точечно ддосили. Мне провайдер выслал следующую картинку.

Спустя некоторое время интернет вернулся на место. Жаль, что вышла своеобразная антиреклама моему заведению, но я сделал всё, что было в моих силах на тот момент».

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