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Корешков сломал ногу, бой с Гонсалесом в Bellator отменен

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Известный российский боец ММА Андрей Корешков сломал ногу и не выступит на шоу Bellator, где должен был драться против американца Фернандо Гонсалеса, сообщил тренер россиянина Александр Шлеменко.

- У Андрея перелом головки большеберцовой кости. Бой отменен, он не успеет восстановиться, - сказал Шлеменко ТАСС.

Поединок Корешков - Гонсалес был запланирован на 3 марта в США. Корешков в своем последнем бою потерял титул чемпиона.

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