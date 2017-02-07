Корешков сломал ногу, бой с Гонсалесом в Bellator отменен

Известный российский боец ММА Андрей Корешков сломал ногу и не выступит на шоу Bellator, где должен был драться против американца Фернандо Гонсалеса, сообщил тренер россиянина Александр Шлеменко.

- У Андрея перелом головки большеберцовой кости. Бой отменен, он не успеет восстановиться, - сказал Шлеменко ТАСС.

Поединок Корешков - Гонсалес был запланирован на 3 марта в США. Корешков в своем последнем бою потерял титул чемпиона.