Сидни Кросби: 1000 очков впечатляют, но я думаю о тех, с кем играл
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби высказался о приближающемся юбилее в 1000 очков за карьеру в НХЛ.
«Я особо не задумываюсь о цифрах. Когда сталкиваешься с ними вплотную, хочется познакомиться с ними и двигаться дальше.
Думаю, что надо вспомнить всех своих партнеров, с которыми мне довелось повстречаться, подумать о том, как все быстро проходит. Сама цифра впечатляет, но я все-таки думаю о тех, с кем я играл. Эти мысли занимают меня в большей степени», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, на данный момент на счету 29-летнего Кросби 997 (368+629) очков в 752 матчах за карьеру в НХЛ.
В ночь на 8 февраля «Питтсбург» сыграет дома с «Калгари».
Матч
Место и дата
08 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически