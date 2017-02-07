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Марк Уэббер: В новом сезоне Формула-1 вернется к временам на круге десятилетней давности

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Бывший пилот «Ред Булла» Марк Уэббер высказался о том, как технические изменения в регламенте Формулы-1 отразятся на скорости машин в 2017 году.

«С точки зрения спорта, новые машины – это шаг вперед. Машины станут гораздо быстрее, чем те, что были в Формуле-1 в течение долгого времени.

Пилотам снова придется попотеть, чтобы заработать свои деньги – это будет здорово. Мы вернемся к временам на круге десятилетней давности. Думаю, это будет интересно.

Машины будут смотреться хорошо, за исключением скверно выглядящих шин. Нам нужны колеса большего профиля, нынешние все еще достаточно малы. Но все остальное выглядит неплохо», – приводит Motorsport.com слова Уэббера.

Напомним, в новом сезоне скорость болидов увеличится за счет более продвинутой аэродинамики и широких шин.

Добавим, что первый этап сезона «Гран-при Австралии» пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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