Антон Пушков: Если «Зенит» проиграет «Летувос Ритас» – не пройдет в четвертьфинал Еврокубка

Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился ожиданиями от матча последнего тура группового этапа топ-16 Еврокубка против «Летовус Ритас».

– Учитывая игру соперника, думаю, больше нагрузки свалится на маленьких, разыгрывающих игроков, плюс центровые соперника очень хорошо подобраны, во многом через них строится игра литовской команды, поэтому нашим игрокам стоит ждать агрессивной и жесткой борьбы.

Владимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеров



Матч очень важен: если проиграем – не пройдем в следующий этап Еврокубка. К поединку нужно подойти не только с холодной головой, но и со всей ответственностью. Это матч уровня плей-офф, нужно играть агрессивно, показывать быстрый баскетбол и не сбиваться на трехочковые броски. Противник очень хорошо играет дома, и у него сильная защита, – приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 8 февраля в Литве и начнется в 20:00. В первом матче между командами победу одержал «Зенит» (88:79).

Перед последним туром петербуржцы идут на втором месте с тремя победами и двумя поражениями, литовцы имеют в активе два выигрыша и три проигранных матча.