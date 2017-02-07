Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы 742 млн евро

Международный центр спортивных исследований посчитал, что представители пяти ведущих чемпионатов Европы в зимнее трансферное окно потратили 742 миллиона евро, сообщает football-observatory.com.

Таким образом, в этом году был побит рекорд по числу потраченных средств для зимних трансферных окон. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2011 года, когда на трансферы ушло 523 миллиона евро.

В АПЛ клубы потратили 268 миллионов евро, во Франции - 197, в Италии - 134, в Германии - 115, в Испании - 28. Трансферное окно в Европе закрылось 2 февраля.