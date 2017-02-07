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«Барселона» планирует перехватить Линделёфа у «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Бенфики» Виктор Линделёф, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед», может перебраться в чемпионат Испании.

Как сообщает O Jogo, на игрока сборной Швеции претендует «Барселона». Отмечается, что представители каталонского клуба посетили матч чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Порту» и просматривали игру 22-летнего футболиста.

После этого в стане сине-гранатовых приняли решение побороться с английским клубом за Линделёфа этим летом.

В нынешнем сезоне защитник «Бенфики» провел 21 матч, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2020 года. 

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