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Владимир Стогниенко: Конте поболеть за «Юве» приехал или просматривает игроков?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко не оставил без внимания визит главного тренера «Челси» Антонио Конте на матч между «Ювентусом» и миланским «Интером».

«Интересно, Конте поболеть за «Юве» приехал или хитро присматривает, кого бы из игроков летом к себе стыбзить?», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Отметим, что Конте работал главным тренером «Ювентуса» с 2011 по 2014 гг.

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