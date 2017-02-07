Владимир Стогниенко: Конте поболеть за «Юве» приехал или просматривает игроков?

Российский комментатор Владимир Стогниенко не оставил без внимания визит главного тренера «Челси» Антонио Конте на матч между «Ювентусом» и миланским «Интером».

«Интересно, Конте поболеть за «Юве» приехал или хитро присматривает, кого бы из игроков летом к себе стыбзить?», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Отметим, что Конте работал главным тренером «Ювентуса» с 2011 по 2014 гг.