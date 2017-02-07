Virtus.pro уволила менеджера состава по Dota 2

Организация Virtus.pro объявила об увольнении менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского.



«На прошлой неделе в рамках первой игры квалификации к DAC у нашего состава по Dota 2 возникли проблемы с интернет-соединением. В 2017 году такие вещи не являются допустимыми даже для любительских миксов. В понедельник мы стали жертвой DDOS-атаки, которую тоже можно было предотвратить. Я как руководитель организации несу за это ответственность и хочу извиниться перед болельщиками и акционерами команды. Мы также приняли решение о том, что менеджер Dota 2 состава Андрей Квасневский покидает команду. Я бы хотел пожелать Андрею успехов в будущем. Это было непростое решение», — заявил Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro.



Напомним, что Virtus.pro получила второе техническое поражение в матче против LQ на СНГ-квалификации к DAC 2017. Ранее команда также получила техническое поражение в матче против Effect из-за проблем с интернетом на буткемпе в Краснодаре.



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