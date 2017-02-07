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Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдоний

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, эфиопский стайер Гирмая Бирахуна проведет в тюрьме не менее трех лет из-за употребления запрещенного вещества мельдония. Об этом сообщил президент местной федерации легкой атлетики Хайле Гебреселассие.

«В следующем месяце впервые в Эфиопии легкоатлет отправится в тюрьму за употребление запрещенных веществ, мне страшно и грустно за него. Три года минимум, это очень суровое наказание. Многие обвиняют меня, но закон принимало правительство», – рассказал Гебреселассие.

Запрещенный препарат был обнаружен в допинг-пробе 22-летнего атлета во внесоревновательный период.

В ноябре прошлого года в Эфиопии был принят закон, который предусматривает от трех до пяти лет тюремного заключения для спортсменов за применение допинга.

Напомним, мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016-го. В апреле того же года WADA сообщило, что содержание менее одного микрограмма этого вещества в допинг-пробе спортсмена, сданной до марта прошлого года, является допустимым показателем.

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Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдоний
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