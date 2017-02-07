Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

Издание FourFourTwo опубликовало первую часть рейтинга лучших легионеров чемпионата Англии.

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вошли в список 100 лучших легионеров. Канчельскис занял в рейтинге 98-е место, Аршавин - 91-е. Издание опубликовало только 10 фамилий с 91 по 100 места.

Аршавин перешел в «Арсенал» в 2009 году и провел в АПЛ четыре года. Качельскис в составе «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка и дважды - Суперкубка страны.

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