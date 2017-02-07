Василий Уткин: Мне тоже интересен матч «Наполи» и «Реала», но я не понимаю взрыва интереса к нему

Российский комментатор Василий Уткин высказался о предстоящем матче мадридского «Реала» и «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне тоже очень интересен матч «Наполи» и «Реала», но я не понимаю взрыва интереса к нему потому, что «Наполи» разнес 12-ю команду чемпионата Италии», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

В последней игре Серии А подопечные Маурицио Сарри одержали разгромную победу над «Болоньей» (7:1).

Матч с мадридским клубом «Наполи» проведет 15 февраля на выезде.