«Амкар» разорвал контракт с Арзуманяном

Защитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента. Контракт 31-летнего игрока из Армении расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт «Амкара».

Арзуманян перешел в клуб в 2015 году из «Актобе». За полтора сезона он провел в премьер-лиге 13 матчей и заработал две желтые карточки.

Первую половину сезона 2016/2017 защитник отыграл в аренде в «Шахтере» из Караганды.

Отметим, что в январе сообщалось о том, что Арзуманян проходит подготовку к весенней части сезона в составе тульского «Арсенала».

Добавим, что на счету Арзуманяна 74 матча и пять голов за сборную Армении.

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