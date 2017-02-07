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«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» обыграл корейский «Соннам» со счетом 2:1 в последнем матче испанских сборов.

Голами в составе петербуржцев отметились Александр Кокорин и Лука Джорджевич, у корейцев забил Ан Сан Хен. Матч проходил в закрытом режиме.

Напомним, 7 февраля «Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании, на котором петербуржцы одержали три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. 10 февраля команда Мирчи Луческу отправится в Бельгию, где будет готовиться к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Встреча состоится 16 февраля и начнется в 23:05. Ответный матч в Петербурге пройдет 23 февраля.

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Матч

Зенит - Соннам Ильва Чунма - 2:1 (1:0)

Голы

Кокорин 40 (1:0). Ан Сан Хен 50 (1:1). Джорджевич 80 (2:1).

Состав

Зенит: Бабурин (Кержаков М., 46), Иванович (Кришито, 46), Зуйков (Анюков, 46), Нету (Каккоев, 70), Цаллагов, Эрнани (Могилевец, 58), Молло, Чернов (Жирков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Джорджевич, Кокорин

Место и дата

07 февраля 12:00, Пинатар Арена, Онлайн-трансляция

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