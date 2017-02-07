«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании
«Зенит» обыграл
корейский «Соннам» со счетом 2:1 в последнем матче испанских сборов.
Голами в составе петербуржцев отметились Александр Кокорин и
Лука Джорджевич, у корейцев забил Ан Сан Хен. Матч проходил в закрытом режиме.
Напомним, 7 февраля «Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании, на котором петербуржцы одержали три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. 10 февраля команда Мирчи Луческу отправится в Бельгию, где будет готовиться к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Встреча состоится 16 февраля и начнется в 23:05. Ответный матч в Петербурге пройдет 23 февраля.
К «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Михаил Борзыкин – о втором сборе питерцев
Матч
Зенит - Соннам Ильва Чунма - 2:1 (1:0)
Голы
Кокорин 40 (1:0). Ан Сан Хен 50 (1:1). Джорджевич 80 (2:1).
Состав
Зенит: Бабурин (Кержаков М., 46), Иванович (Кришито, 46), Зуйков (Анюков, 46), Нету (Каккоев, 70), Цаллагов, Эрнани (Могилевец, 58), Молло, Чернов (Жирков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Джорджевич, Кокорин
Место и дата
07 февраля 12:00, Пинатар Арена, Онлайн-трансляция