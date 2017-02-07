Писарев возглавил нижегородский «Олимпиец»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев стал наставником «Олимпийца», сообщает официальный сайт нижегородской команды.

Под руководством 48-летнего специалиста 9 февраля команда отправляется на первый зимний сбор, который пройдет в Ессентуках.

Как футболист Писарев известен по выступлениям за московские клубы «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», а также за испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». Провел три матча за национальную сборную России. Завершил карьеру футболиста в 2001 году. С 2002 года занимается тренерской работой.



С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодежную сборную нашей страны. Под его руководством молодежная сборная России впервые за 15 лет завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года.

После 16 туров «Олимпиец» в зоне Урал-Поволжье в ПФЛ занимает второе место, отставая от лидирующего ижевского «Зенита» на четыре очка.