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«Спартак» может подписать контракт с бывшим защитником «Ювентуса» и «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», «Спартак» поборется с «Локомотивом» и «Саутгемптоном» за уругвайского защитника Мартина Касереса.

На данный момент 29-летний Касерес пребывает в статусе свободного агента после того как истек срок действия его контракта с туринским «Ювентусом» в июле 2016 года.

Ранее на игрока претендовал московский «Локомотив», который также ищет усиления для оборонительной линии. 6 февраля появилась информация, что Касерес проходил медицинское обследование в английском «Саутгемптоне». Однако о подписании контракта британский клуб пока не сообщал. Так что у «Спартака» есть шанс бесплатно заполучить качественного игрока.

Наставник красно-белых Массимо Каррера отлично знаком с Касересом по работе в туринском «Ювентусе». Летом «Спартак» уже проявлял интерес к футболисту, но тогда сделка сорвалась, так как игрок хотел продолжить карьеру в итальянской Серии А.

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