Правительство России поддержало предложение провести Олимпиаду-2028 в Петербурге
Вице-премьер РФ
Дмитрий Козак рассказал, что правительство поддерживает предложение о
проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Петербурге.
- Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том,
чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге. Будем
всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы
некоторое время потерпеть неудобства, - передает слова Козака ТАСС.
Напомним, Петербург претендовал на проведение Олимпийских
игр 2004 года, но МОК выбрал Афины. Россия принимала зимние Олимпийские игры
2014 года, которые прошли в Сочи. В 1980 году в СССР прошла летняя Олимпиада,
которую принимала Москва. Некоторые старты прошли в Ленинграде, Таллине, Киеве
и Минске. Ленинград принимал матчи футбольного турнира.