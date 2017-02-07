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Правительство России поддержало предложение провести Олимпиаду-2028 в Петербурге

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство поддерживает предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Петербурге.

- Сегодня опять раздаются голоса от петербуржцев о том, чтобы в 2028 году провести летние Олимпийские игры в Санкт-Петербурге. Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства, - передает слова Козака ТАСС.

Напомним, Петербург претендовал на проведение Олимпийских игр 2004 года, но МОК выбрал Афины. Россия принимала зимние Олимпийские игры 2014 года, которые прошли в Сочи. В 1980 году в СССР прошла летняя Олимпиада, которую принимала Москва. Некоторые старты прошли в Ленинграде, Таллине, Киеве и Минске. Ленинград принимал матчи футбольного турнира.

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