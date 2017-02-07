Дмитрий Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против Месси

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что ему интереснее играть против сильных соперников и объяснил, что нужно сделать, чтобы болельщики вновь поверили в сборную России.

- Это наша задача - сделать так, чтобы люди за нас переживали. Нам неприятно, что вокруг так много негатива. Но это должно мотивировать нас. В сборной много молодежи, ей нужно время. Хорошо, что мы сейчас проводим товарищеские матчи, в которых можно наиграть связи.

Интереснее играть, конечно, против сильных сборных. С ними можешь проверить свой реальный уровень. Читал, что весной мы можем сыграть с Аргентиной. Было бы здорово выйти на поле против Месси. Я готов к этому, да и болельщикам будет интересно посмотреть на такой матч.

Россия - футбольная страна? Это самый популярный вид спорта не только в России, но и во всем мире. Так что ответ здесь очевиден. Много говорят про то, что у нас мало людей на трибунах, но есть и обратные примеры. Например, на любом нашем матче меньше 20 тысяч не бывает, а абонементы все раскуплены. Это ведь о чем-то говорит, - цитирует Комбарова «Российская газета».

Напомним, что 30-летний футболист провел в составе сборной России 41 матч и забил два мяча. Следующий официальный турнир, в котором сыграет наша национальная команда, будет Кубок конфедераций. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.