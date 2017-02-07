Раньери не будет уволен из «Лестера»

Владельцы «Лестера» предоставят главному тренеру команды Клаудио Раньери возможность выправить турнирное положение команды в премьер-лиге.

В воскресенье после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления «Лестера» Вичай Сривадханапрабха встретился с Раньери и обсудил нынешнюю ситуацию.

По данным The Telegraph, руководство клуба не намерено увольнять Раньери в ближайшее время. В клубе вспоминают, как два года назад в похожей ситуации оставили главным тренером Найджела Пирсона, и команде удалось сохранить место в элите после семи побед в заключительных девяти турах.

Напомним, после 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место в премьер-лиге, опережая «Халл», находящийся в зоне вылета, на одно очко.

При этом «лисы» продолжают выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии.