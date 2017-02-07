Раньери не будет уволен из «Лестера»
Владельцы «Лестера» предоставят
главному тренеру команды Клаудио Раньери возможность выправить турнирное
положение команды в премьер-лиге.
В воскресенье после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления «Лестера» Вичай Сривадханапрабха встретился с Раньери и обсудил нынешнюю ситуацию.
По данным The Telegraph, руководство клуба не намерено увольнять Раньери в ближайшее время. В клубе вспоминают, как два года назад в похожей ситуации оставили главным тренером Найджела Пирсона, и команде удалось сохранить место в элите после семи побед в заключительных девяти турах.
Напомним, после 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место в премьер-лиге, опережая «Халл», находящийся в зоне вылета, на одно очко.
При этом «лисы» продолжают выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Матч
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)
Голы
Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)
Предупреждения:
Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88
Место и дата
05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция