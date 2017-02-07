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Раньери не будет уволен из «Лестера»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Владельцы «Лестера» предоставят главному тренеру команды Клаудио Раньери возможность выправить турнирное положение команды в премьер-лиге.

В воскресенье после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления «Лестера» Вичай Сривадханапрабха встретился с Раньери и обсудил нынешнюю ситуацию.

По данным The Telegraph, руководство клуба не намерено увольнять Раньери в ближайшее время. В клубе вспоминают, как два года назад в похожей ситуации оставили главным тренером Найджела Пирсона, и команде удалось сохранить место в элите после семи побед в заключительных девяти турах.

Напомним, после 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место в премьер-лиге, опережая «Халл», находящийся в зоне вылета, на одно очко.

При этом «лисы» продолжают выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)

Голы

Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)

Предупреждения:

Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88

Место и дата

05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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