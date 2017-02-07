Николай Писарев: Задача «Олимпийца» - выход в ФНЛ

Новый главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал назначение на этот пост.

- Мы договорились с руководством области. Это амбициозный проект с возможностями развития. Мне это понравилось, - сказал Николай Писарев корреспонденту «Советского спорта».

- Говорилось, что вы можете возглавить одну из сборных, в частности, команду Белоруссии. Были ли у вас предложения от какой-либо федерации стать главным тренером национальной команды?

- Были. Но, как я говорил, хочется работать в клубе. И реализовывать свои тренерские идеи на клубном уровне. Могу сказать, что задача «Олимпийца» - уже в этом сезоне выйти в ФНЛ.

Отметим, что сейчас «Олимпиец» занимает второе место в группе «Урал-Приволжье», отставая от лидера «Зенита-Ижевска» на четыре очка.

Писарев возглавил нижегородский «Олимпиец»