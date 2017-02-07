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«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен своим положением в английском клубе и готов рассмотреть предложения от других команд.

Как сообщает AS, на игрока сборной Аргентины претендует мадридский «Реал», который планирует этим летом расстаться с Каримом Бензема. Однако, «сливочным» придется выдержать конкуренцию со стороны «ПСЖ», который ищет замену Златану Ибрагимовичу.

Отмечается, что действующий чемпион Лиги 1 готов выложить за нападающего 92 млн евро и предложить ему контракт с зарплатой в 14 млн евро за сезон. Также сообщается, что на приглашении Агуэро настаивает наставник «ПСЖ» Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне форвард «горожан» провел во всех турнирах 25 матчей, забил 18 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 60 млн евро, а его контракт с «Сити» рассчитан до 2019 года.

Добавим, что до переезда в АПЛ Агуэро защищал цвета мадридского «Атлетико».

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