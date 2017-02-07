Тамара Москвина: Кавагути и Смирнов завершили выступления в этом сезоне

Российская спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов больше не выступят на соревнованиях в текущем сезоне, сообщила тренер дуэта Тамара Москвина.

- На Финале Кубка России они не выступят, и так как на чемпионат мира не попали, то сезон для них закончен, - сказала Москвина в интервью «Р-Спорт».

Двукратные чемпионы Европы Кавагути и Смирнов не смогли отобраться на европейский и мировой чемпионаты, заняв 5-е место на чемпионате России.