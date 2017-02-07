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Коннор Макдэвид: Я стараюсь не сводить все к набранным очкам

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид после своего сотого матча в лиге высказался о своей результативности.

«Очки не всегда являются прямым показателем ценности, которую ты привносишь.

Ты можешь отлично смотреться в каком-либо матче и не набрать ни балла, а бывает ровно наоборот: играешь не очень хорошо, но на твоем счету оказывается пара очков. Все это не очень понятно, и я стараюсь не сводить все к показателям результативности», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, 20-летний канадец набрал в 100 матчах 108 (34+74) очков при показателе полезности «+14» и 40 минутах штрафа.

Добавим, что сотым матчем в лиге стала для Макдэвида игра с «Монреалем» (1:0 Б) в воскресенье.

В нынешнем сезоне капитан «нефтяников» лидирует в списке бомбардиров НХЛ.

Матч

Монреаль - Эдмонтон - 0:1 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит:

Драйзайтль - 0:1.

Место и дата

05 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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