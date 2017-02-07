Коннор Макдэвид: Я стараюсь не сводить все к набранным очкам
Форвард «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид после своего сотого матча в лиге высказался о своей
результативности.
«Очки не всегда являются прямым показателем ценности, которую ты привносишь.
Ты можешь отлично смотреться в каком-либо матче и не набрать ни балла, а бывает ровно наоборот: играешь не очень хорошо, но на твоем счету оказывается пара очков. Все это не очень понятно, и я стараюсь не сводить все к показателям результативности», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Напомним, 20-летний канадец набрал в 100 матчах 108 (34+74) очков при показателе полезности «+14» и 40 минутах штрафа.
Добавим, что сотым матчем в лиге стала для Макдэвида игра с «Монреалем» (1:0 Б) в воскресенье.
В нынешнем сезоне капитан «нефтяников» лидирует в списке бомбардиров НХЛ.
Матч
Монреаль - Эдмонтон - 0:1 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит:
Драйзайтль - 0:1.
Место и дата
05 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция