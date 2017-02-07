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Евгений Малкин: Мы всегда поддержим Кросби и пойдем за ним

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о результативности капитана команды Сидни Кросби, который близок к рубежу в 1000 очков за карьеру в НХЛ.

«Это потрясающее достижение. Сколько матчей он сыграл? 700? Невероятно. Я очень рад, что играю с ним. Я получаю удовольствие от каждой игры с ним.

Мне нравится наблюдать за тем, как он действует. Надеюсь, что во вторник он наберет три очка. Он наш капитан. Мы всегда поддержим его и пойдем за ним», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на данный момент на счету 29-летнего Кросби 997 (368+629) очков в 752 матчах за карьеру в НХЛ.

В ночь на 8 февраля «Питтсбург» сыграет дома с «Калгари».

Матч

Питтсбург - Калгари

Место и дата

08 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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