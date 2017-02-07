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Габриэль Жезус: Очень рад, что быстро получил место в основе

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Новичок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал победу своей команды над «Суонси» в матче 24-го тура АПЛ, а также высказался о своем положении в английском клубе (2:1).

Отметим, что бразилец в игре против «лебедей» оформил дубль и принес своей команде победу.

«Эта победа много значит для нас, особенно в домашнем матче, на глазах болельщиков. Я очень рад, что забил два гола. Я также очень рад тому, что быстро получил место в команде.

Все стараются помочь мне: я быстро осваиваюсь в Англии благодаря моей семье и клубу, а успех на поле приносит большую радость», – приводит слова бразильца официальный сайт «горожан».

Матч

Манчестер Сити - Суонси - 2:1 (1:0)

Голы

Габриэл 11 (1:0). Сигурдссон 81 (1:1). Габриэл 90 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Клиши, Стоунз, Сане, Силва (Фернандо, 90), Туре, Стерлинг (Агуэро, 83), де Брюйне (Сабалета, 78), Фернандиньо, Габриэл

Суонси: Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, Ноутон, Корк, Кэролл (Дайер, 75), Роутледж (Нарсинг, 65), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Борха, 83)

Предупреждения:

де Брюйне, 42; Стерлинг, 45 - Льоренте, 60; Корк, 75

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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