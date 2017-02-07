Габриэль Жезус: Очень рад, что быстро получил место в основе

Новичок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал победу своей команды над «Суонси» в матче 24-го тура АПЛ, а также высказался о своем положении в английском клубе (2:1).

Отметим, что бразилец в игре против «лебедей» оформил дубль и принес своей команде победу.

«Эта победа много значит для нас, особенно в домашнем матче, на глазах болельщиков. Я очень рад, что забил два гола. Я также очень рад тому, что быстро получил место в команде.

Все стараются помочь мне: я быстро осваиваюсь в Англии благодаря моей семье и клубу, а успех на поле приносит большую радость», – приводит слова бразильца официальный сайт «горожан».