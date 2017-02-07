Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом
ЦСКА одержал победу
над ЛАСКом из Австрии (1:0) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.
Единственный гол на 51-й минуте игры забил полузащитник Астемир Гордюшенко.
Этот матч стал шестым для действующих чемпионов России в период подготовки ко второй половине сезона. При этом ЦСКА не пропустил в этих матчах ни одного гола.
Отметим, что ЛАСК лидирует во второй австрийской бундеслиге.
Ранее ЦСКА победил «Волен» (3:0), «Пяст» (2:0) и «Хорсенс» (4:0), после чего дважды сыграл вничью с «Викторией» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0).
Матчем с ЛАСКом ЦСКА завершил второй сбор в Испании.
Кампоамор (Испания)
Контрольный матч
Матч
Голы
Гордюшенко 51 (1:0).
Состав
ЦСКА: Помазун, Щенников, Березуцкий В., Васин, Набабкин (Оланаре, 62), Олейников, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Чалов, Жамалетдинов
Место и дата
07 февраля 14:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча