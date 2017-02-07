Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом

ЦСКА одержал победу над ЛАСКом из Австрии (1:0) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.

Единственный гол на 51-й минуте игры забил полузащитник Астемир Гордюшенко.

Этот матч стал шестым для действующих чемпионов России в период подготовки ко второй половине сезона. При этом ЦСКА не пропустил в этих матчах ни одного гола.

Отметим, что ЛАСК лидирует во второй австрийской бундеслиге.

Ранее ЦСКА победил «Волен» (3:0), «Пяст» (2:0) и «Хорсенс» (4:0), после чего дважды сыграл вничью с «Викторией» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0).

Матчем с ЛАСКом ЦСКА завершил второй сбор в Испании.

Кампоамор (Испания)

Контрольный матч

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча