Майк Бэбкок: Мы разочарованы и должны быстро все исправить
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился впечатлением от игры своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
- Мы разочарованы. Всегда хорошо набирать очки на выезде. Но я бы не чувствовал себя так, как сейчас, если бы счет был 1:2. Но когда вы даете сопернику забить шесть шайб, совершая такие ошибки в защите..., вы действуете недостаточно хорошо. Мы должны быстро все исправить, - передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 6:5.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Торонто - 6:5 О.Т. (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы:
Строум (Бойчук, Нелсон), 1:23 (1:0). Сошников (Зайцев, Райлли), 13:27 (1:1). Мэттьюз (Райлли), 14:51 (1:2). Кулёмин (Сизикас, Принс), 18:13 (2:2). Марнер (Ханвик, Бозак), 25:12 (2:3). Хаймэн (Зайцев), 29:34 (2:4 - мен.). Нелсон (Строум, Ли), 33:48 (3:4). Бэйли (Зайденберг, Ли), 53:30 (4:4). Нюландер (Кадри, Кэррик), 57:59 (4:5). Лэдд (Бэйли, Лэдди), 58:31 (5:5). Нелсон (Бэйли, Де Хаан), 62:42 (6:5).
Место и дата
07 февраля 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция