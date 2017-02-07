Майк Бэбкок: Мы разочарованы и должны быстро все исправить

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок поделился впечатлением от игры своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

- Мы разочарованы. Всегда хорошо набирать очки на выезде. Но я бы не чувствовал себя так, как сейчас, если бы счет был 1:2. Но когда вы даете сопернику забить шесть шайб, совершая такие ошибки в защите..., вы действуете недостаточно хорошо. Мы должны быстро все исправить, - передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 6:5.

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