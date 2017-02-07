Генменеджер Virtus.pro: Мы приехали в неготовый буткемп, недостаточно протестировали все системы

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о выборе места для буткемпа команды по Dota 2 и о причине увольнения Андрея «Kimi» Квасневского.



«Рынок недвижимости в Москве является самым дорогим в России, и зачастую аренда сопоставима там со многими городами Европы и Северной Америки. Плюс особенность Москвы такова, что весь частный сектор находится на удалении от МКАД. Краснодар — город-миллионник, который в основном состоит из частного сектора, многие дома расположены близко к центру города. Дом, который мы выбрали, соответствовал нашим требованиям — с одной стороны, быть уединенным, с другой — не находиться в 50 км от цивилизации.



На буткемпе у команды был менеджер, он должен был следить за тем, чтобы все прошло гладко. Изначально планировалось, что буткемп начнется немного позже и ребята отыграют квалификации к DAC из дома. Команда вышла с инициативой — ребята настолько сильно рвались в бой; настолько они хотели собраться вместе после двух не самых удачных турниров. В итоге было принято решение, что мы соберемся на буткемпе немножко пораньше. Я как руководитель организации несу прямую ответственность за то, что случилось. Мы приехали в неготовый буткемп, недостаточно протестировали все системы. Ничьей вины кроме моей личной здесь нет.



Киберспортивный мир достаточно узок, и я бы не хотел распространяться о профессиональных качествах наших сотрудников — неважно, бывшие они или нынешние. Мы приняли соответствующие кадровые решения и двигаемся дальше».



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