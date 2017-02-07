Яя Туре: Команда, которая хочет выиграть чемпионат, должна иметь таких молодых игроков, как Габриэл и Сане

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о задачах английского клуба, а также выразил мнение, что молодые игроки «горожан» помогут команде выиграть трофеи.

«Понимаем, что нужно действовать осторожно в любой игре, однако, мы должны избавиться от волнения и сосредоточиться на футболе. Команда просто хочет достичь поставленных целей. Сейчас не время говорить текущем сезоне, поговорим об этом позже. Задача «Сити» – сфокусироваться на важных матчах. Мы должны подойти к этому в боевой готовности.

Жезус? Команда, которая хочет выиграть чемпионат, должна иметь таких молодых игроков, как Габриэл или Лерой Сане. Смотря на игру Де Брюйна, Сильвы, Сане, Стерлинга и Жезуса, понимаешь, что у «Сити» прекрасный состав, который может одержать победу в любом турнире», – сказал 33-летний Туре, слова которого приводит Goal.

В последнем матче команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Суонси» (2:1), а дублем отметился молодой бразилец Габриэл Жезус, который пополнил ряды «горожан» этой зимой.

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