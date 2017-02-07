Габашвили проиграли Штебе в первом круге турнира в Софии
Матч
первого круга турнира АТР в Софии (Болгария) между россиянином Теймуразом Габашвили
и немцем Седриком-Марселем Штебе завершился победой немецкого теннисиста.
Итоговый счет матча - 2:6, 6:0, 6:1 в пользу Штебе.
Матч продолжался один час и 38 минут. Оба
спортсмена сделали по одному эйсу. Также Габашвили допустил больше двойных
ошибок – 3:1.
Турнир
АТР
София (Болгария)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд:482 060 евро
Одиночный разряд
Первый круг
Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Теймураз Габашвили (Россия) – 2:6, 6:0, 6:1
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