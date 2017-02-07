Валерий Каменский: Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо для всего мирового хоккея

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о ситуации с возможным неучастием игроков НХЛ на Играх-2018.

- Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо и для турнира, и для всего мирового хоккея. Судя по тому, что говорят сами игроки, у них есть огромное желание поехать в Корею. Думаю, их желание тоже должно учитываться. Для любого хоккеиста Олимпиада - один из важнейших турниров в карьере.

С другой стороны, можно понять и позицию НХЛ. В североамериканской лиге крутятся большие деньги, и любой вопрос рассматривается исключительно со стороны бизнеса. Приостановка чемпионата, скорее всего, понесет за собой серьезные убытки. Это очень тонкий вопрос, и сторонам нужно учесть много нюансов, – рассказал Каменский в интервью «Известиям».

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, что не берется предсказать, чем завершатся переговоры по условиям участие игроков НХЛ в олимпийском турнире 2018 года.

Добавим, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли полагает, что сильнейшие игроки мира не примут участие в олимпийском хоккейном турнире 2018 года.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в ОИ-2018 года в южнокорейском Пхенчхане.